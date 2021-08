Blasmusiker spielen 2100 Euro Spenden ein

Wenn die Blasmusik erklingt und auf die Besucher ein wunderbares Ambiente und verschiedene Köstlichkeiten warten, dann sind beste Laune und gut gefüllte Tische garantiert. So sorgten mehr als 100 Gäste auf dem eigens umgestalteten Vorplatz der Schenken-Küche nicht nur für beste Stimmung, sondern spendeten während des Konzertes eine hohe Summe, die durch den Inhaber Dirk Böger nochmals großzügig aufgestockt wurde. Im Gegenzug wurden die Besucher erstmalig seit der corona-bedingten Pause auf eine zweistündige musikalische Reise, bestehend aus bekannten Märschen, Polkas und Walzern, mitgenommen, die in der Intonation des Dessauer Marsches ihren Höhepunkt fand. Dazu reichte die Bauernstube Essen und Getränke und sorgte für einen gelungenen Abend.

„Wir haben uns sehr über den großen Zuspruch und die hohe Spendenbereitschaft gefreut und hoffen, mit dem Erlös in den schwer betroffenen Gebieten an der Ahr die Not ein wenig lindern zu können“, zeigt sich Dirk Böger rundum zufrieden mit dem Erlös. Andreas Otto, der sich bereits im Flutgebiet engagiert hat, betont, dass vor dem Hintergrund des gewaltigen Ausmaßes der Schäden jede noch so kleine Spende willkommen sei.

Die Spenden wurden auf das Spendenkonto der Kreissparkasse Ahrweiler und an den Wiederaufbau-Verein „Hilfe für Winzer an der Ahr“ überwiesen.