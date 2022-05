Blasmusiker spielen für friedliches Europa

Die Blaskapelle Brenkhausen, das Weserbergland-Orchester Bödexen und das Stahler Blasorchester geben am Sonntag, 22. Mai, unter dem Motto „Festival der Blasmusik“ ein großes Konzert in der Stadthalle Holzminden.

Konzertveranstaltung in der Stadthalle in Holzminden mit drei Vereinen aus der Großgemeinde Höxter

Die Besucher des Konzerts erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm quer durch die Musikliteratur. Die Musiker aus Bödexen werden diesmal unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Stefan Balke beginnen. Ihr Programm wird eingeleitet mit „Alcazar“, einer spanischen Ouvertüre, gefolgt von der „Harmonikafantasie“, bei der Tatjana Steinwachs ihre Fingerfertigkeit auf der Steirischen Harmonika unter Beweis stellt. Als zweites Orchester präsentieren die Brenkhäuser Musiker den Konzertmarsch „Sempre Unita“ unter der Leitung ihres Dirigenten Johannes Moritz, bevor sie die „Symphonic Highlights from Frozen“ zu Gehör bringen. Mit dem Solo „My Dream“, gespielt von Jörg Kuck auf dem Flügelhorn, möchten die Brenkhäuser nochmals einen besonderen Akzent setzen.

Die Stahler Musiker um Dirigent Reinhard Meissner starten mit einer Filmmusik aus „Air Force One“, bevor sie die Zuhörer in den Wilden Westen entführen mit „The Magnificent Seven“.

In Anbetracht des Krieges in der Ukraine werden Stücke wie Michael Jacksons „Heal the World“ oder die Europa-Hymne gespielt, die für Solidarität und Frieden stehen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es noch an der Tageskasse.