Blasorchester Bad Holzhausen: Anton Koch gibt Dirigat ab

Eine gemeinsame Instrumentenvorstellung des Blasorchesters Bad Holzhausen und der Musikschule Preußisch Oldendorf wird an diesem Samstag, 17. September, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr im Haus des Gastes in Bad Holzhausen angeboten. Kinder und Jugendliche sowie auch Erwachsene, die hinsichtlich der Wahl eines Instrumentes noch unentschlossen sind, sind herzlich eingeladen.

Lehrer der Musikschule und Mitglieder des Blasorchesters geben Hilfestellung beim Ausprobieren und versuchen, alle offenen Fragen zur Musikausbildung zu beantworten. Los geht es mit einem kleinen Vorspiel, bei dem die Besucher schon einmal die verschiedenen Instrumente hören, sehen und erleben können. Anschließend besteht die Möglichkeit, alle Instrumente nach Herzenslust auszuprobieren. „Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, uns und unsere Arbeit kennen zu lernen“, sagt Mathias Böhme, Geschäftsführer des Blasorchesters Bad Holzhausen.

Für weitere Informationen stehen sowohl das Blasorchester als auch die Musikschule zur Verfügung – erreichbar über [email protected] oder unter Telefon 05745/9208205 (Frank Lange, 1. Vorsitzender des Blasorchesters Bad Holzhausen) und [email protected] oder die Musikschule unter 0151/20203819 (Anja Vehling, Schulleiterin).

Letztes Konzert

mit Anton Koch

Anton Koch hat am vergangenen Sonntag zum letzten Mal das Blasorchester Bad Holzhausen dirigiert. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde Anton Koch vom Blasorchester Bad Holzhausen als neuer Dirigent anlässlich eines Kurkonzertes vor dem Haus des Gastes vorgestellt. Anton Koch arbeitete bisher an der Musikschule Bad Oeynhausen und konnte daher für das Dirigat des Blasorchesters Bad Holzhausen gewonnen werden. Im Haus des Gastes gab er Hornunterricht für diverse Musiker. „Sonntag war es dann leider das letzte Konzert in der Aula der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf, das Anton Koch mit dem Blasorchester Bad Holzhausen zusammen erarbeitet und aufgeführt hat“, berichtet Mathias Böhme.

Anton Koch wechselt zum Peter-Cornelius-Konservatorium der Stadt Mainz. Ein herber Verlust für das Blasorchester Bad Holzhausen, das den Weggang von Anton Koch sehr bedauert. Das Blasorchester Bad Holzhausen wünscht Anton Koch viel Erfolg für seine neue Tätigkeit. Als Dank für seine Arbeit mit dem Blasorchester Bad Holzhausen überreichte der 1. Vorsitzende Frank Lange einen Korb mit leckeren Weinen an den nach Mainz wechselnden Anton Koch.

Das Blasorchester Bad Holzhausen wird aber nicht ohne musikalische Leitung in Zukunft auftreten. Ab sofort übernimmt Nicole Hüsemann, die schon lange Klarinette im Blasorchester Bad Holzhausen spielt, das Dirigat. Nicole Hüsemann befindet sich derzeit in einer Ausbildung zur musikalischen Leiterin eines Blasorchesters. Bis zum Ende dieser Ausbildung wird Nicole Hüsemann projektmäßig von erfahrenen Dozenten unterstützt. Diplom-Musiklehrer Uwe Kolbus, der lange Jahre die Bläserklassen des Gymnasiums Rahden geleitet hat, wird erst einmal bis zum Herbstkonzert im November die Arbeit des Blasorchesters Bad Holzhausen mit unterstützen. Zu diesem Projektkonzert, das unter dem Motto „Abenteuer Musik“ steht, soll Neu- und Wiedereinsteigern eine Möglichkeit gegeben werden, am „Abenteuer“ teilzunehmen. Böhme: „Das Blasorchester Bad Holzhausen freut sich auf das gemeinsame Abenteuer mit Nicole Hüsemann und Uwe Kolbus.“

Das Konzert findet am Samstag, 5. November, um 19 Uhr in der Aula der Sekundarschule statt. Weitere Informationen über das Blasorchester Bad Holzhausen finden sich auch unter www.blasorchester-badholzhausen.de und über die Musikschule unter www.pro-musikschule.de.