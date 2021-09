Blatt für Blatt Heimatgeschichte

Altenbekens Heimatpfleger Rudolf Koch hat in seinem Kalender Wegekreuze, Gedenksteine, Erinnerungsmahnmale, die in längst vergangener Zeit in der Gemeinde errichtet wurden, abgebildet. Sie geben Zeugnis ab von der Frömmigkeit und Gottverbundenheit der Vorfahren.

Die große Zahl der Gedenkstätten in Altenbeken werden zum größten Teil von dem 86-jährigen Rudolf Koch noch selbst gepflegt. Der Heimatpfleger von Buke, Udo Waldhoff, hat aus dem reichhaltigen Archiv von Ortschronist Hans Norbert Keuter, dessen Bilder überwiegend vom ehemaligen Buker Hobbyfotografen Josef Leniger stammen, sowie von Buker Familien zusammengestellt. Die Bilder zeigen unter anderem Vereinsaktivitäten, kirchliches und gesellschaftliches Dorfleben aus früherer Zeit. Die Motive sind jeweils der Jahreszeit angepasst. Eine Aufnahme zeigt, wie Mitglieder der Buker Spinnstube Weihbischof Paul Nordhues im Jahr 1998 eine Spende für das Prälat-Braeckling-Haus überreichen, sowie der Besuch des Erzbischofs Johannes Joachim Degenhardt anlässlich eines Missions-Basars der KFD im Jahr 1991 im Saal Bendfeld.

„Viele Buker freuen sich, wenn sie auf einem Bild aus vergangener Zeit Familienangehörige wieder erkennen“, sagt Udo Waldhoff. Die Nachfrage nach den Jahreskalendern sei dementsprechend hoch.

Unter den Käufern seien mittlerweile viele Sammler, die den Kalender seit vielen Jahren aufbewahren, weiß Rudolf Koch. Zudem ein passendes Geschenk zu vielen Anlässen, wie zum Beispiel zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Die historischen Kalender sind bei den Heimatpflegern, in der Buchhandlung Kuhfuß in Altenbeken und bei Goeken backen im Combi-Markt Buke für 12,50 Euro erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf beider Kalender ist wie immer für heimatliche Projekte bestimmt.