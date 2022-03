Blau-gelber Gruß im Heimatmuseum

Solidarität mit der Ukraine zeigt auch das Heimatmuseum anlässlich der Saisoneröffnung am Sonntag, 6. März, in der Kulturfabrik. Gleich im Eingangsbereich sind auf einer Vitrine zwei Tassen und zwei Fähnchen in den blau-gelben ukrainischen Nationalfarben aufgestellt.

Am Sonntag ist Saisoneröffnung – Gastgeschenke erinnern an Besuch aus der Ukraine

„Das sind Gastgeschenke ukrainischer Lehrerinnen, die im Oktober 2019 beim Gesamteuropäischen Studienwerk in Vlotho zu Gast waren und auch das Heimatmuseum besucht haben“, berichtet Udo Kohlmeier. „Wir wollen ihnen in diesen Kriegstagen mit dieser Geste unsere Solidarität und unser Mitgefühl ausdrücken“, so der Sprecher des Heimatmuseums-Teams. Zu den Gastgeschenken der Ukrainerinnen hat er auch noch das Gästebuch des Museums ausgelegt, in dem die Seite aufgeschlagen ist, auf der sich unter anderem die ukrainischen Gäste damals eingetragen hatten.