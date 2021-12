„Blau unterm Baum“ in Herford fällt aus

Jetzt ist es amtlich: Das Weihnachtslicht ist am 23. Dezember nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Dadurch entfällt die bei den Herforderinnen und Herfordern beliebte Zusammenkunft „Blau unterm Baum“.

Weihnachtslicht schließt am 23. Dezember bereits um 14 Uhr

Das Weihnachtslicht in Herford wird am 23. Dezember bereits um 14 Uhr geschlossen. Wegen der Corona-Lage soll so das beliebte Treffen „Blau unterm Baum“ verhindert werden.

Das alljährliche Treffen bringt jedes Jahr viele auch ehemalige Herforder am Tag vor Heiligabend auf dem Weihnachtsmarkt zusammen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat sich die Stadt aber gemeinsam mit der Marketingtochter Pro Herford entschieden, das Weihnachtslicht früher zu schließen, um so „Blau unterm Baum“ in diesem Jahr zu verhindern.

Die Stadt hat dafür eine Ordnungsverfügung erlassen. Die im Vorfeld genehmigte Öffnung bis 1 Uhr in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember wurde aufgehoben. „Das war keine leichte Entscheidung“, sagt Bürgermeister Tim Kähler, „aber in der aktuellen Situation möchten wir verhindern, dass hunderte von Menschen in die Innenstadt gelockt werden und gemeinsam feiern.“ Dies sei eine Entscheidung der Vernunft.

Das Ordnungsamt werde am 23. Dezember vor Ort sein, um die Umsetzung zu überwachen. Das Weihnachtslicht geht nach den Weihnachtsfeiertagen weiter bis zum 30. Dezember, dann wieder mit den üblichen Öffnungszeiten.