Blaualgen im Mittellandkanal

Am Mittellandkanal im Bereich Alswede / Fiestel ist ein erhöhtes Vorkommen an Cyanobakterien, den sogenannten Blaualgen, nachgewiesen worden.

Hunde sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen

Das haben Proben des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) ergeben.

Das Baden im Mittellandkanal ist ohnehin verboten. Es sollte aber auch darauf geachtet werde, dass keine Hunde in den Kanal springen und so mit den Blaualgen in Kontakt kommen. Das Lanuv wird die Situation weiter beobachten, teilt der Kreis Minden-Lübbecke mit.

Blaualgen sind im Süßwasser und im Meer regelmäßig in unbedenklicher Menge zu finden. Sind Gewässer jedoch „überdüngt“, kann es bei warmen Temperaturen und geringer Fließgeschwindigkeit zu einem erhöhten Wachstum kommen. Da die Giftstoffe der Blaualgen gesundheitsgefährdend für Mensch und Tier sein können, ist der Kontakt mit dem Wasser dringend zu vermeiden, warnt der Kreis.