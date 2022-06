Blick hinter die Kulissen in Bökendorf

Brakel-Bökendorf

Die Freilichtbühne Bökendorf beteiligt sich am Sonntag, 12. Juni, am Tag des Freilichttheaters. An diesem Wochenende haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, das Bühnengelände zu besichtigen, sich auf der Bühne schminken zu lassen und an vielen anderen Aktionen teilzunehmen.