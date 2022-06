Blick in Bethels Leuchtturmprojekt

Ein Zweibettzimmer mit freundlichen grünen Farbelementen auf weißem Grund, kleinen Sitznischen für ein wenig Privatsphäre. So werden die Krankenzimmer im künftigen Kinderzentrum in Bethel aussehen. Aus Elternsicht eine wesentliche Verbesserung: Neben jedem Krankenbett lässt sich aus einem Schrank ein Bett für ein Elternteil herunterklappen. Aber auch aus medizinischer Sicht bedeutet das neue Kinderkrankenhaus einen großen Schritt nach vorn.

Noch ist das künftige Kinderzentrum am Grenzweg in Bethel in weiten Teilen fast noch ein Rohbau. Strom- und Datenkabel sind verlegt, rote Rohre für die Sprinkleranlage, Leitungen für Wärme und Wasser. Auf manchen Fluren fehlt noch der Estrich, aber vor allem im Bereich der Krankenzimmer sind die Putzarbeiten weit vorangeschritten, sind in den Bädern schon Fliesen verlegt.