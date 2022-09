Blick in das neue Delbrücker Rathaus

So könnte bei der Fertigstellung im Herbst nächsten Jahres das Atrium des Rathauses aussehen. In den Fluren soll ein Designboden in Holzoptik verlegt werden.

Die Politiker hatten die Wahl zwischen zwei Farb- und Materialkonzepten und entschieden sich schließlich bei zwei Enthaltungen für folgende Variante. Danach werden die Sitzungsräume und das Trauzimmer mit Echtholzdielen ausgelegt. Im Foyer sind Fliesen in mattem Beige in der Größe 1,20 mal 1,20 Meter vorgesehen. Die Flure werden mit einem leicht zu reinigendem Designbelag mit Holzstruktur ausgestattet, während in den Büroräumen der Beschäftigten Teppich ausgelegt wird. Im Atrium sollen in einigen Bereichen sogenannte Wandakzentfarben für Atmosphäre sorgen. In der Sitzung wurde nicht nur von Bürgermeister Werner Peitz der Wunsch geäußert, hierfür das Katharinenmarkt-Rot zu verwenden.