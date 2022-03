Blick zurück im Zorn

Bielefeld

„Sie ist ich, ich bin sie“. Das sagt Rose Bernd, die um Jahrzehnte ältere Rose Bernd, die in der Inszenierung von Alice Buddenberg ihre eigene Vergangenheit befragt. Das Trauerspiel von Gerhart Hauptmann ist schwerer Stoff, das, was auf der TAM-Bühne zu sehen ist, erfordert vom Publikum höchste Konzentration – und im besten Fall eine kleine Einarbeitung in die Handlung.

Von Burgit Hörttrich