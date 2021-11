Blienert bleibt SPD-Vorsitzender im Kreis

Burkhard Blienert bleibt Vorsitzender der SPD im Kreis Paderborn. Bei ihrem ordent­lichen Kreisparteitag am Wochenende im Schützenhof stimmten 63 der 91 anwesenden SPD-Mitglieder für Blienert, 17 stimmten gegen ihn. Es gab elf Enthaltungen. Blienert, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt demnach gut 70 Prozent der Stimmen, was durchaus als Denkzettel für den 55-jährigen Delbrücker gewertet werden kann.

In einer Pressemitteilung spricht die SPD selbst hingegen von 79 Prozent, die Blienert gewählt hätten, zählt dabei aber offenbar die Enthaltungen nicht mit. „Unser Blick als Kreis-SPD richtet sich in den kommenden Wochen im Wesent­lichen auf die Landtagswahl. Um den Stau zum Beispiel im Bildungsbereich oder im Kita-Ausbau zu lösen, braucht es neue politische Konstellationen in der Landesregierung. Auch muss sich die medizinische Versorgung und die Krankenhaussituation verbessern. Und nicht zuletzt ist es der ökologische und digitale Wandel in der Arbeitswelt. Dass wollen wir inhaltlich mitbegleiten,“ wird Blienert in der Mitteilung zitiert.

Die SPD-Mitglieder wählten im Schützenhof auch einen neuen Vorstand sowie Delegierte für übergeordnete Parteigliederungen. Im geschäftsführenden Vorstand soll Blienert Unterstützung von drei neuen stellvertretenden Vorsitzenden erhalten: Christian Beyerstedt (Bad Wünnenberg), Nele Czaniera (Salzkotten) und Clea Stille (Paderborn), teilte die SPD weiter mit.

Komplettiert werde der geschäftsführende Vorstand vom Schatzmeister Jürgen Schmidt (Borchen). Außerdem wählten die Anwesenden zehn Beisitzer in den neuen Kreisvorstand: Anja Ebner (Lichtenau), Matthias Fiedler (Salzkotten), Frank Heber (Büren), Silke Kohaupt (Paderborn), Ulrich Meyer (Altenbeken), Marco Rustemeyer (Paderborn), Miriam Schütte (Hövelhof), Vanessa Selmani (Paderborn), Christopher Stange (Paderborn) und Wolfgang Weigel (Paderborn). Außer den zahlreichen personellen Entscheidungen hätten die Sozialdemokraten auch intensiv über zahlreiche inhaltliche Anträge zu Themen wie Ehrenamtsstärkung, Verkehr, Klima- und Umweltschutz sowie Drogenpolitik beraten.