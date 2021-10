Blitzanhänger wie „Dana“ doch ideal?

Bekommt Paderborn doch noch einen Radaranhänger mit Blitzer ähnlich wie bei „Dana“? Am Montag sprachen die Grünen mit Vertretern der Stadtverwaltung über das richtige System für mobiles Blitzen. Den Anstoß gab ein Bürgerantrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28. September. Der wurde damals nicht behandelt, ist jetzt aber plötzlich wieder aktuell.

Der Bürger regte an, einen sogenannten Enforcement-Trailer der Firma Vitronic für drei Monate zu mieten und zu testen. Danach sollten die Ergebnisse mit denen von „Dana“ verglichen werden. Das am besten geeignete Gerät solle die Stadt dann dauerhaft erwerben. Die Frage, warum sich das lohnen könnte, beantwortete der Antragsteller so: „Das Gerät ergänzt die Messungen durch bemannte Fahrzeuge des Ordnungsamts insbesondere an Wochenenden und nachts sowie in Tempo-30-Zonen.“