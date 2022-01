Blitze nur noch im Bedarfsfall

Wer regelmäßig in der Dunkelheit mit dem Auto zwischen Lichtenau und Paderborn unterwegs ist, wundert sich längst nicht mehr über die vielen roten Lichtblitze, die am Nachthimmel zucken: Es sind die Befeuerungen der Windräder. Nun allerdings gibt es doch wieder einen Anlass zum Wundern: An der B 68 bleibt es seit einiger Zeit stockdunkel, nichts blitzt mehr. Zumindest an den elf Anlagen im Bürgerwindpark Lichtenau.

Die elf Anlagen des Bürgerwindparks Lichtenau sind nach Angaben des Betreibers die ersten im gesamten Kreisgebiet, die in der Dunkelheit nur noch dann befeuert werden, wenn es tatsächlich notwendig ist, weil sich ein Flugzeug in der Nähe befindet.

Mit der Aktivierung der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (kurz: BNK) ist der Bürgerwindpark nach eigenen Angaben Vorreiter im Kreis Paderborn und der Region sowie unter den ersten Betreibern in NRW. Das Prinzip ist einfach: Die Befeuerung, die die Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis kenntlich machen soll, springt künftig in der Nacht nur dann an, wenn sich auch tatsächlich Flugzeuge in der Nähe befinden. Ein transponderbasiertes System des Herstellers Lanthan Safe Sky erkennt sie im Umkreis von vier Kilometern und einer Höhe von unter 600 Metern. Automatisch leuchtet in diesem Fall die Befeuerung auf – und erlischt nach kurzer Zeit wieder, wenn sich das Flugzeug entfernt.

Der Bürgerwindpark Lichtenau befindet sich auf dem Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau an der Bundesstraße 68 und besteht aus insgesamt elf Windenergieanlagen des Herstellers Enercon mit einer Gesamthöhe von bis zu 207 Metern. Insgesamt sind rund 200 Bürger als Kommanditisten und mehrere hundert über ein Genossenschaftsmodell am Bürgerwindpark Lichtenau beteiligt.

Auch aus dieser besonderen Situation heraus sei es für die Vertreter des Bürgerwindparks immer wichtig, akzeptanzsteigernde Maßnahmen umgehend umzusetzen, teilt das Unternehmen mit. So sei der Bürgerwindpark Lichtenau auch der erste Betreiber in der Region gewesen, der die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen bereits im Juni 2017 merklich reduziert habe. Damals wurde die zweite Befeuerungsebene (untere Ebene) am Turm aller elf Windenergieanlagen dauerhaft außer Betrieb genommen. Schon 2017 schlossen sich der Reduzierung der Befeuerung zunächst im Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau und anschließend auch darüber hinaus viele Betreiber von Windenergieanlagen an und verringerten so merklich die nächtlichen Lichtemissionen.

Auch jetzt hofft man beim Bürgerwindpark auf viele weitere Betreiber von Windenergieanlagen, die die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung in Betrieb nehmen und somit die nächtlichen Lichtemissionen, sofern kein Flugverkehr herrscht, komplett entfallen lassen. Gesetzlich sei eine Ausrüstung von Onshore-Windenergieanlagen, die grundsätzlich als Luftfahrthindernisse gelten, mit der BNK bis zum Ende dieses Jahres ohnehin vorgeschrieben.

Die Inbetriebnahme des Systems zur BNK habe den Bürgerwindpark rund 145.000 Euro gekostet. Der gesamte Prozess über die Erstellung der entsprechenden Gutachten, der Genehmigungen durch verschiedene Behörden, der Installation der technischen Komponenten, einen mehrwöchigen Probebetrieb bis hin zur Inbetriebnahme Anfang Dezember habe aufgrund der für alle Beteiligten neuen Thematik rund ein Jahr gedauert. Künftig dürfte das deutlich schneller gehen, denn inzwischen seien die rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt.

Seit der Aktivierung erhielten die Vertreter des Bürgerwindparks Lichtenau nach eigenen Angaben viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung zur nur noch im Bedarfsfall aktivierten Nachtkennzeichnung. Daher seien sie sich auch sicher, dass sich, sobald die BNK flächendeckend in Lichtenau und auch im Kreis Paderborn, wo mehr als 500 Windenergieanlagen in Betrieb sind, genutzt werde, die Akzeptanz der Windenergie merklich erhöhen wird.