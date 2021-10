Blitzeinbruch in Juwelier-Geschäft: Besitzer zum siebten Mal Ziel eines Angriffs

Täter rammen an der Königstraße in Paderborn mit gestohlenem Audi Schaufenster und Tür

Paderborn

Selbst dickes Panzerglas und die Sicherheitstür halfen nicht: Mehrere Täter sind in der Nacht zu Donnerstag spektakulär in das Juweliergeschäft D. Alex an der Königstraße eingebrochen.

Von Jörn Hannemann