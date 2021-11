Blitzerbild-Schwindel landet vor Gericht

Bünde

Ein junger Mann (21) ist mit dem Auto seiner Mutter zu schnell auf der Autobahn unterwegs und wird geblitzt. Weil der Fahranfänger noch in der Probezeit ist und womöglich ein Fahrverbot fürchtet, springt der Vater in die Bresche und gibt an, den Wagen gesteuert zu haben.

Von Daniel Salmon