„Blues Company“ heizt Publikum mächtig ein

Bad Oeynhausen

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause konnten die Musiker der „Blues Company“ endlich wieder in der Druckerei in Bad Oeynhausen spielen. Zusammen mit der Bläsercombo „The Fab. BC Horns“ und den Sängerinnen „The Soul Sistaz“ sorgte die Blues-Band am Freitag für einen einmaligen Abend in Club-Atmosphäre.

Von Timo Förster