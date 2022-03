Bluesfestival lockt mit fünf Bands

Los geht es am Freitag, 25. März, um 19 Uhr mit „Roland Berens solo“. Ab 21 Uhr steht die „Lohmann R&B Kapelle“ auf der Bühne. Am Samstag, 26 März, heißt die Reihenfolge: 19 Uhr „Eddie Kold Blues Band“ und 21 Uhr die „Bluesa­novas“. Für den Sonntag ist für 11 Uhr die Band „Mademyday“ vorzumerken. Kartenreservierungen sind unter „karten @jazz-club-holzminden.de“ möglich. Die Anzahl sei wegen der zum Planungszeitpunkt geltenden Coronabestimmungen begrenzt. Das Festival hat viele Fans in der Region.

Der Künstler Roland Berens ist mit seiner zwölfsaitige Gitarre, Mundharmonika und Gesang zu erleben. Sehr beeindruckend ist seine Mischung aus Rock, Blues, Folk und jazzigen Anklängen. Die deutschen Texte der Songs geben seinem Auftritt die besondere Note. Bluesfeeling und dennoch gute Laune? Das klappt auf jeden Fall mit der „Lohmann Rhythm & Blues Kapelle“ und Blues, wie er von den 1940er-Jahren bis zu den frühen 1960er-Jahren überall zu hören war. Die achtköpfige Band tritt in klassischer Besetzung auf, mit Vocals, Drums, Bass, Gitarre, Piano und Bläsersatz.

Der zweite Festivaltag startet mit dem Kölner Gitarrenvirtuosen Eddi Kold und seiner Blues Band. Eddie Kold hat im Laufe seiner Karriere, die in Chicago begann, rund um den Globus mit verschiedenen Größen des Blues auf der Bühne gestanden. Die stilistische Vielfalt der Eddie Kold Band bietet Ausflüge in den traditionellen Chicago Blues und zu Jazz und Soul.

Über die „Bluesanovas“ schrieb ein Kritiker, ihre Blues sei „Retro, der sofort über das Ohr in die Beine geht“. Spätestens seit sie 2019 die Gewinner der „German Blues Challenge“ wurden, sind die fünf jungen „Bluesanovas“ in Deutschland in der Szene etabliert. Alter Blues in neuem Gewand und grandioses Entertainment sind ihr Erfolgsrezept.

Der Auftritt von „Mademyday“ rundet am Sonntag das Event ab, mit instrumentaler Interpretation von Klassikern des Blues und Soul. Die Melodien, präsentiert mit Orgel, Klavier oder Gitarre, sind leicht erkennbar – sie verleihen aber den bekannten Titeln auch einen neuen Sound. Eigenkompositionen dürfen im Repertoire nicht fehlen und ergänzen perfekt das Programm. Die Konzerte werden unter Berücksichtigung der „2G“-Regel und der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt. Eine FFP2-Maske ist, außer am Sitzplatz, zu tragen. Eine Vereinssprecherin: „Mit Mitteln des Landes Niedersachsen konnte zwischenzeitlich eine Lüftungsanlage der Firma Stiebel Eltron installiert werden. Die Besucherzahl ist beschränkt – für einen sicheren Aufenthalt.“ Der Jazz-Club weist zudem darauf hin, dass die Abendkasse immer eine halbe Stunde vor Konzertbeginn geöffnet sein wird.