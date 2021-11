Blütezeit im Herbst des Lebens

Erika Volkhausen genießt die Ruhe in ihrem Garten und ihre selbst gezogenen Sonnenblumen. Trotz ihrer 85 Jahre ist die Rentnerin noch rüstig und rege, ein Umzug in ein Seniorenheim kam für sie deshalb nicht in Frage. Das „Seniorendorf Nieheim“ bietet Erika Volkhausen ausreichend (aber nicht zu viel) Platz und altengerechte Wohnbedingungen.

Die Sonne scheint, die Herbstblumen färben die Terrasse in den schönsten Farben – Erika Volkhausen genießt die Ruhe in ihrem kleinen Heim. Eine Idylle mitten in Nieheim hat die 85-Jährige sich hier geschaffen. Die Idee, in der Nähe zum Ortskern altengerechtes Wohnen zu ermöglichen ist nicht neu. Bereits vor gut zehn Jahren hat Ideengeber Theo Reineke die ersten Vorplanungen erstellt. Mit der Care-Bau-Genossenschaft wurde ein Bauprojektentwickler gegründet, der sich um die Vermarktung der Grundstücke kümmern sollte, 2015 erfolgte dann das Richtfest für das erste fertig gestellte Gebäude im Seniorendorf.