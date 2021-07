Blutiger Streit auf Kunsthallen-Parkplatz

Bielefeld

Nach einer blutigen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz an der Kunsthalle ist die Polizei am Nachmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Ersten Informationen zufolge ist ein 24-jähriger Bielefelder mit einem Messer oder einer zerbrochenen Bierflasche an der Hand verletzt worden.

Christian Müller