Blutspende in Wehdem

Erstspender erhalten in Stemwede einen Kinogutschein

Stemwede-Wehdem

Das Deutsche Rote Kreuz in Wehdem ruft für Sonntag, 30. Januar, von 11 bis 15 Uhr zur Blutspende in der Begegnungsstätte, Am Schulzentrum 10, auf. Unter dem Motto „Unsere Blutspender sind die Stars!“ rollt der DRK-Ortsverein Stemwede dieses Mal den roten Teppich aus. Es gibt Popcorn und Erstspender erhalten einen Kinogutschein.