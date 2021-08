„Blutspuren sprechen deutliche Sprache“

Paderborn

Rechtsmediziner sind nüchterne Menschen: Tote Körper geben ihnen ebenso Aufschluss über Dinge, die geschehen sind, wie trockene Blutspuren auf Kleidungsstücken – man muss nur in ihnen zu lesen wissen. Jetzt erläuterte ein solcher Fachmann in ebenso nüchternen Worten dem Paderborner Schwurgericht, welche Schlüsse sich aus Blutspritzern an Jacke, Hose und T-Shirt des Angeklagten ziehen lassen, der im November 2020 in Sennelager seine Frau getötet haben soll.

Von Ulrich Pfaff