BMW bremst Linienbus aus

Polizei ermittelt zunächst geflüchteten Unfallverursacher in Paderborn – Zweijähriger leicht verletzt

Paderborn

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstag einen Linienbus in einen Unfall verwickelt. Die Busfahrerin musste stark abbremsen. Ein zweijähriger Junge in dem Bus verletzte sich leicht.