BMW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Willebadessen

Alles begann mit einem Handy-Verstoß. Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter war am Donnerstag, 8. Juli, während einer Verkehrsüberwachung in Scherfede gegen 18.15 Uhr ein BMW aufgefallen, dessen Fahrer am Steuer offensichtlich ein Handy benutzte. Am Ende wurde aus dem Vorfall eine wilde Verfolgungsjagd.