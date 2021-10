BMW rauscht in den Graben

Ein 24-Jähriger aus Hameln musste einem Auto ausweichen – dabei ist sein BMW in den Straßengraben an der B252 gerauscht. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.Ein 24-Jähriger aus Hameln musste einem Auto ausweichen – dabei ist sein BMW in den Straßengraben an der B252 gerauscht. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei hielt ein 82-Jähriger mit seinem Auto gegen 10.40 Uhr auf dem Seitenstreifen der Ostwestfalenstraße in Richtung Steinheim, um anschließend auf dieser zu wenden. Dabei übersah er den 24-jährigen BMW-Fahrer, der in Richtung Steinheim fuhr und einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Es kam jedoch zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge, in Folge derer der BMW links über die Fahrbahn in den Graben rauschte. Der 24-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. „Er hat einen Schock und ist verletzt“, erklärten Familienmitglieder am Unfallort. Der BMW musste abgeschleppt werden. Das Fahrzeug des 82-jährigen Unfallverursachers dagegen ist nur geringfügig beschädigt worden.