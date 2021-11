Bochumer Beatlemania

Autor Frank Goosen erzählt bei Lesung in Enger, wie seine Liebe zu den Fab Four ihren Anfang nahm

Enger

Er ist bis heute ein glühender Beatles-Fan. Mit seinem Faible für die Fab Four steht Frank Goosen in den prägenden Jahren seiner zarten Jugend allerdings recht allein auf dem Schulhof. Am Freitagabend gewährte der Bestseller-Autor auf Einladung von Enger Impulsiv 100 Besuchern seiner Lesung im Widukind-Gymnasium einen Einblick in die pubertäre Wiege seiner musikalischen Leidenschaft.

Von Daniela Dembert