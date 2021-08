Bodenschwellen sorgen für Streit im Rat

Brisanz brachte der Punkt „Verschiedenes“ in der Stemweder Ratssitzung mit sich. Zumindest sah dies SPD-Fraktionsvorsitzender Jonas Schmidt so, als er die Gemeindeverwaltung kritisierte.

Die aufgebrachte Bodenschwelle, hier in der Straße „Zur Wilhelmshöhe“ in Haldem, soll Raserei verhindern.

Er monierte, dass die Gemeinde auf den Straßen „Auf dem Buchhof/Buchhofstraße in Levern und in der Straße Zur Wilhelmshöhe in Haldem geschwindigkeitshemmende Bodenschwellen installiert hatte, ohne dies von der Kommunalpolitik absegnen zu lassen.