Bodensensoren messen den Wasserbedarf

Der Schützenplatz eignet sich aufgrund seiner Lage, Beschaffenheit und Nutzung besonders als Modellfläche. Der imposante Altbaumbestand macht das innerstädtische Naherholungsgebiet nach Meinung von Experten zu einer der sensibelsten Grünflächen Lübbeckes, die sich zugleich vor allem durch das Bürgerschützenfest regelmäßig intensiver Beanspruchung ausgesetzt sieht.

Aus gutem Grund also steht dieser Ort schon seit Jahren besonders im Fokus der Betrachtung öffentlichen Grüns, tatkräftig unterstützt durch den ausgesprochen rührigen Förderverein Schützenplatz um den Lübbecker Meteorologen, Bürgerschützen und Anwohner Friedrich Föst.

Trockenphasen haben den Bäumen zugesetzt

Die lange anhaltenden Trockenphasen der Jahre 2018, 2019 und 2020 und die trockenen Frühjahre im Besonderen haben dem Baumbestand deutlich sichtbar zugesetzt. Die örtliche Situation mit durch verschiedene Faktoren „gestressten“ Altbäumen, ungünstigen Bodenverhältnissen und voraussichtlich wiederkehrenden Hitze- und Trockenperioden macht es aus Sicht der Stadtverwaltung erforderlich, neue Wege in der Grünanlagenpflege zu beschreiten.

Da ein solcher Baumbestand bei entsprechenden Wetterlagen weder mit der Gießkanne, noch mit Wasserfässern oder Rasensprengern ausreichend zu versorgen ist, wird am Schützenplatz eine leistungsfähige Bewässerungsanlage in den Boden eingebaut. Da Wasser ein knappes und wertvolles Gut ist, soll sie sensorgesteuert und somit sehr gezielt und bedarfsgerecht arbeiten.

„Wir mussten einen Weg finden, in den Boden reinzugucken“, sagt der städtische Bereichsleiter Grün und Umwelt, Armin Feiler. Dichte, Zusammensetzung und Schichtung der Böden in Lübbecke variieren und mit ihnen auch die Sickergeschwindigkeit von Gießwasser und die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Im Bereich des Schützenplatzes wurden deshalb zuletzt umfangreiche Analysen vorgenommen, um der Bodenstruktur buchstäblich auf den Grund zu gehen sowie die Wasser- und Nährstoffversorgung zu untersuchen.

Teil eines Pakets

an Maßnahmen Foto: Die elektronisch überwachte Baumbewässerung ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets, mit dem die „grünen Lungen“ der Stadt Lübbecke erhalten und entwickelt werden sollen, am Schützenplatz und darüber hinaus. Weitere Bausteine sind die Standortverbesserung durch gezielte Bepflanzungen mit bodenlockernden Arten sowie die pneumatische Belüftung in Wurzelbereichen, gezieltes „Impfen“ mit Nährstofflösungen, Mistelbekämpfung, Totholzbeseitigung sowie auf den Artenschutz zielende Begleitmaßnahmen wie Umstellung der Mahdzyklen und Nisthilfen für Vögel. ...

Die jetzt zum Einsatz kommenden Sensoren werden in unterschiedlichen Tiefen in den Boden getrieben und können so Aufschluss darüber geben, in welchen Schichten wie viel Feuchtigkeit vorhanden ist, wie schnell Wasser versickert oder ob sich irgendwo Staunässe bildet. „So müssen wir nicht mehr raten, wo wie viel Wasser ist, sondern werden es wissen“, so Armin Feiler. Die Daten werden per Funk ausgelesen und stehen in Echtzeit für die Steuerung der Beregnungsanlage zur Verfügung.

Alleine in den nächsten beiden Jahren lässt sich die Stadt die dem Baumerhalt am Schützenplatz gewidmeten Aufgaben nach aktuellen Kostenschätzungen rund 350.000 Euro kosten. Armin Feiler: „Wir ziehen hier alle Register und versprechen uns davon neben dem unmittelbaren örtlichen Erfolg auch wertvolle Erkenntnisse für andere Grünanlagen im Stadtgebiet.“