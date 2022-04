Boke ist auf das KSF top vorbereitet

Boke

Die Uhr tickt herunter. „Es sind noch 19 Wochen bis zum 63. Kreisschützenfest in Boke. Es wird allerdings auch Zeit. Dies ist der letzte Versuch, das Kreisschützenfest in Boke auszurichten. Doch wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr endlich klappt. Wir werden alles für ein tolles Fest tun“, machte Bokes Schützenoberst Heinz Hennemeier zu Beginn der gut besuchten Bürgerinformationsveranstaltung im Boker Bürgerhaus deutlich.

Von Axel Langer