„Boke wird auf den Punkt topfit sein“

Delbrück-Boke

In Delbrück-Boke tickt wieder die Kreisschützenfestuhr. 307 Tage zeigte sie am Samstag an. Am 5. September 2022 wird sie die Null anzeigen. Dann soll im Dorf an der Lippe endlich das 63. Kreisschützenfest des Kreisschützenbund Büren an den Start gehen. Das wünscht sich jedenfalls ganz besonders die Boker Sankt-Landolinus-Schützenbruderschaft mit ihrem Kreisschützenkönigspaar Heinz und Iris Kroos.

Von Hans Büttner