Bökendorfer bauen einen Ort voller Ideen und Inspiration

Handarbeitskurse, Handwerksprojekte, Computer-Lehrgänge, Freizeitvergnügen, Begegnung von Jung und Alt – die Bökendorfer Ideenwelt ist vieles und vieles ist in Zukunft noch denkbar. Ermöglich wurde dieses einmalige Projekt, das an diesem Sonntag offiziell eingeweiht wurde, vom Heimatverein des Ortes, durch viele fleißige Helfer und nicht zuletzt durch außerordentliches Engagement einzelner.

So kann Sandra Ortmann sicher als eine der wichtigsten „Architektinnen“ der Ideenwelt gelten. Die stellvertretende Vorsitzende war es, die die ersten Gespräche mit der Vereinigten Volksbank geführt und die am Ende gemeinsam mit ihrem Mann Meinolf beschlossen hat, das Haus zu kaufen und es fortan an den Heimatverein Bökendorf zu vermieten. Seit 1976 war die „Kasse“, wie die meisten Bökendorfer „ihre“ Bank nur nennen, eine Institution im Ort. Im Zuge des Strukturwandels musste die Filiale vor vier Jahren geschlossen werden, drohte ein unansehnlicher Leerstand im Ortskern zu werden. Seit 2019 konnte der Heimatverein auf Initiative Sandra Ortmanns das Gebäude bereits für Näh-, Bastel und Malkurse nutzen. Nach dem Kauf und Umbau sind die Möglichkeiten und Pläne zur Nutzung des zen-tralen Gebäudes im Ortskern aber größer.