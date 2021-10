Bolldammbach ist wieder entfesselt

Der Bolldammbach zwischen Schlösschenweg und In den Döhren kann sich wieder ganz natürlich durch die Aue schlängeln. Die Voraussetzungen dafür haben die Mitarbeiter der Firma Garten und Landschaftsbau Richter in den vergangenen zwei Wochen geschaffen.

Renaturierungsmaßnahme in Belke-Steinbeck als Ausgleich für Bau des Retentionsbodenfilters in der Bachaue

Am Donnerstag sind die letzten Arbeiten am Bolldammbach in Belke-Steinbeck vorgenommen worden. Der renaturierte Bach hat viel Platz gewonnen und kann sich frei entfalten.

„Bei dieser Renaturierung handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Retentionsbodenfilters in der Bachaue an der Niedermühlenstraße“, erklärt Umweltamtsleiterin Inge Nienhüser den Hintergrund. „Es gibt eine Bewertungsmatrix, die angibt wie groß der Eingriff in den Naturhaushalt war und wie umfangreich die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen sei müssen“, erläutert Thomas Holz, Leiter der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger. Die Fläche in Belke-Steinbeck habe sich dafür angeboten, auch deshalb, weil die Stadt dort Eigentümerin ist. „Außerdem gibt es von diesem Abschnitt des Bolldammbaches alte Karten, die zeigen, wie der Bachlauf sich vor der Begradigung durch die Aue schlängelte“, ergänzt Landschaftsbauer Rolf Richter.