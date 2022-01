Böller explodiert im Auto

Herford: Unbekannte schneiden Loch in ein Cabrio-Verdeck

Herford

Dass Leute mit Böllern Dinge tun, die sie besser unterlassen hätten, komme leider schon mal vor, heißt es seitens der Polizei. Aber das, was Unbekannte in der Nacht zum 3. Januar an der Herforder Luttenbergstraße veranstaltet haben, war auch für erfahrene Polizisten mehr als ungewöhnlich.