Bolt startet mit weiteren E-Scootern

Und nun sind es drei: Mit Bolt kommt von diesem Mittwoch an ein weiterer E-Scooter-Anbieter im Paderborner Stadtgebiet dazu. Ein vierter will im Frühjahr an den Start gehen. Tier und Lime sind bereits länger im Geschäft.

Foto: Bolt