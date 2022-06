Bolzplatz in Eilshausen soll attraktiver werden

Hiddenhausen

Für eine bessere Gestaltung des Bolzplatzes Am Schweigsiek/Ecke Königsberger Straße in Eilshausen will sich die Junge Union Hiddenhausen einsetzen. Die aktuelle Ausstattung des Platzes stelle für junge Menschen ein nur unzureichendes Angebot dar, heißt es in einer Pressemitteilung.