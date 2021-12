Bonifatius-Druckerei setzt auf Roboter

Paderborn

Fast zehn Jahre hat Rolf Pitsch als Geschäftsführer die Bonifatius GmbH in Paderborn geleitet. Jetzt geht der 64-Jährige in den Ruhestand. Die Weichen sind längst gestellt, personell wie unternehmerisch. Sowohl im Bereich Druck als auch Buch und Verlag habe es in den vergangenen Jahren zukunftsweisende Entscheidungen gegeben. Pitsch: „Corona hätten wir nicht gebraucht. Ich glaube aber schon, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind.“

Von Ingo Schmitz