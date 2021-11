Booster-Impfung in der Scherfeder Kirche

Dr. Elmar Arens und Dr. Alexander Hoffmann werfen den Booster an: Die beiden Hausärzte starten an diesem Samstag, 13. November, eine neue Impfoffensive gegen das Coronavirus. Geimpft wird in der katholischen Kirche in Scherfede.

„Das Angebot richtet sich an Geimpfte jeden Alters – nicht nur an Personen über 70 Jahre“, betont Dr. Arens. Wer sich den Impfbooster abholen möchte, dessen Zweitimpfung sollte mindestens sechs Monate zurückliegen. „Angesprochen sind also alle, die bis zum Mai die zweite Impfung bekommen haben“, ergänzt der Scherfeder Hausarzt.

Für Johnson-Johnson-Geimpfte jeden Alters biete sich der Impfbooster bereits vier Wochen nach der Impfung an.

„Wir möchten mit dieser Aktion vor allem Menschen erreichen, die bislang noch keinen Termin für ihre dritte Impfung bekommen haben“, betont Dr. Elmar Arens sein Engagement. Personen, die schon einen Termin bei ihrem Hausarzt haben, sollten diesen auch wahrnehmen.

Wie schon im Frühjahr plant die Hausarztpraxis Dres. Arens/Hoffmann die große Auffrisch-Impfaktion in Zusammenarbeit mit dem Altenheim, der Kirchengemeinde und vielen Helfern.

Für Samstag stünden genügend Impfdosen zur Verfügung, so Dr. Arens. Geimpft wird von 9 Uhr an in der katholischen Kirche in Scherfede. Die Impfungen erfolgen mit dem Impfstoff von Biontech.

Eine Anmeldung für diese empfohlene Booster-Impfung kann über das Altenheim Scherfede (Telefon 0157/35457526) erfolgen. Aber auch spontane Impfungen (Erst- und Auffrisch-Impfungen) sind ohne Anmeldung möglich.