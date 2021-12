„Booster to go“ bei Quartier Lounge

Ein ungewohntes Bild bot sich am Samstag, 18. Dezember, vor dem Restaurant Quartier Lounge am Gänsemarkt: Menschen mit Impfausweisen in der Hand warteten vor dem Eingang des Lokals – neben dem Eingang stand ein Zelt, in dem Timo Hinkelmann „Booster-Essen to go“ kochte. Im Lokal selbst gab Facharzt Lopes Ribeiro Impfwilligen den lang ersehnten Pieks. „Die Idee von ‚Booster to go‘ ist daraus entstanden, dass wir gemeinsam etwas gegen die Pandemie machen wollten“, erklärt der Chef des Restaurants. Jenny Selimovic, Praxismanagerin bei Lopes Ribeiro, nahm für dieses Vorhaben die Organisation in die Hand. Der Termin sei kurzfristig entstanden, die Hygienestandards konnten im Lokal realisiert werden und für Diskretion sorgten einige Trennwände. Rund 170 Dosen des Impfstoffes Moderna seien hierfür bereitgestellt worden. „Wir staunen, dass diese Impfaktion auch von älteren Herrschaften so gut angenommen wird – sie haben keine Scheu, sich hier anzustellen, wir sind sehr zufrieden“, meinte die Herforderin.

