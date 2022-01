„Booster“ und die nächste Dosis für Kinder

Scherfeder Praxis Dr. Elmar Arens/Dr. Alexander Hoffmann verwandelt Stadthalle Warburg am Freitag und Samstag wieder in ein Impfzentrum

Warburg

Von Mitte dieser Woche an sollen in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen neue Coronaschutzregeln gelten. Demnach dürfen beispielsweise nur noch Besucher in Restaurants und Gaststätten, die doppelt gegen das Coronavirus geimpft und zusätzlich getestet worden sind (2G+). Von der Testpflicht ausgenommen sind allerdings Besucher, die bereits die dritte Impfung, den so genannten „Booster“, erhalten haben, der ganz passabel gegen die Virusvariante Omikron schützen soll.

Von Jürgen Vahle