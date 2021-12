Boostern im Selbstversuch

Warten auf die Drittimpfung beim mobilen Team der Koordinierenden Covid-Impfeinheit in Borgholzhausen

Borgholzhausen

Zwischen 11 und 15 Uhr können sich Impfwillige im Gemeindehaus Borgholzhausen ihren Piks zur Coronaschutzimpfung abholen, so lautet die Voraussetzung für diesen Selbstversuch am vergangenen Wochenende. An Weihnachten läuft meine Sechs-Monats-Frist ab. Es wird geraten, sich rechtzeitig um einen Termin zu kümmern, um nicht plötzlich ungewollt als Ungeimpfter da zu stehen.

Von Johannes Gerhards