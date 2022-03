Borchen in warmes Licht getaucht

Nach einem eher trüben Februar, an dem der Himmel im Kreis Paderborn oft bedeckt war, fehlte vielen Menschen eins besonders: die Sonne. Das ändert sich im März. In Borchen gibt es Donnerstag bis zu elf Sonnenstunden.

Vielerorts war die Frage zu hören, wann denn endlich der Frühling anfängt. Auch in Borchen waren Sonnenstunden mit maximal drei bis vier Stunden täglich rar gesät.

Der März zeigt ein anderes Gesicht und meldet sich mit tollen Sonnenaufgängen zu Wort. Der Borchener Hobbyfotograf Tom Finke hat einen davon in seiner Heimatgemeinde eingefangen. Morgens um 7.15 Uhr taucht die aufgehende Sonne den Ortsteil Nordborchen mit der St.-Laurentius-Kirche in der Mitte in goldenes Licht, ebenso wie die umstehenden Häuser.

Und wer seinen Vitamin-D-Speicher auffüllen möchte, sollte sich diesen Donnerstag vormerken. Dann sind für die Gemeinde Borchen bis zu elf Sonnenstunden drin.