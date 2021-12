Borchen nimmt richtig Geld in die Hand

Ganztagsbetreuung, Sanierung der L755, neue Bauplätze: Die Gemeinde Borchen investiert in die Zukunft. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2022 hervor, der am Donnerstag in den Rat eingebracht wurde.

„Für viele junge Borchener steht fest: Hier möchten wir bleiben“, sagt Bürgermeister Uwe Gockel am Donnerstagabend in seiner Rede zur Haushaltseinbringung. Und diesen Trend möchte die Gemeinde festigen. Deshalb nimmt sie Geld in die Hand, um in Schulen, Kindergärten, aber auch in Klimaschutz und Wohnraum zu investieren.