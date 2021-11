Borchen sagt Adventsmärktchen ab

Die Gemeinde Borchen hat das Adventsmärktchen am 1. Adventswochenende abgesagt. Die Veranstaltung auf dem Gelände des Mallinckrodthofs findet nicht statt, wohl aber der Kreativmarkt in der Gemeindehalle Kirchborchen.

Ein solches Motiv wird sich am Mallinckrodthof in Nordborchen auch in diesem Jahr nicht bieten.

„Die vierte Corona-Welle hat jetzt auch die letzten Hoffnungen auf das für dieses Jahr geplante Adventsmärktchen am Mallinckrodthof zunichte gemacht“, teilt Bürgermeister Uwe Gockel mit. Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen.

Nachdem der Adventsmarkt bereits im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, waren die Hoffnungen auf eine Durchführung in diesem Jahr groß. Doch schon bei den Planungen folgte der Vorfreude ein Dämpfer nach dem anderen. Die Gemeinde teilt mit, dass die Verantwortlichen bis zuletzt versucht haben, den Adventsmarkt in kleinerer, anderer Form anzubieten, einmal mit einem Adventsmärktchen am Mallinckrodthof mit Bühne, Musik und Bewirtungsständen und zum anderen mit einem Kreativmarkt in der Gemeindehalle Kirchborchen.

Da bei dem Adventsmärktchen auf dem Mallinckrodthof die Geselligkeit und das Beisammensein vieler Menschen im Vordergrund gestanden hätten und eine solche Situation bei den zurzeit rasant steigenden Infektionszahlen mit sehr hohen Risiken für alle verbunden wäre, folgte jetzt die Absage.

Kreativmarkt soll stattfinden

Nicht von der Absage betroffen ist der Kreativmarkt in der Gemeindehalle Kirchborchen. Hier gelten Einlasskontrollen nach der 2G-Regel, die Beachtung von Abständen und Maskenpflicht. Der Kreativmarkt in der Gemeindehalle Kirchborchen ist am Samstag, 27. November, und am Sonntag, 28. November, von 14 bis 20 Uhr geöffnet.