Borchen unterstützt Przemyśl

Borchen

Die Gemeinde Borchen unterstützt das Paderborner Hilfsangebot an ukrainische Kriegsflüchtlinge in Przemysl. Die Borchener Lebensmittelhändler „Combi Fischer“, „Edeka Hunold“, Dorfladen Dörenhagen und Wernys Wiesenei haben auf Anfrage von Bürgermeister Uwe Gockel umgehend ihre Hilfe angeboten und stellen Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Schokolade, aber auch Wasser in kleinen Gebinden, zur Verfügung.