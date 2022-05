Borchener Dinnerkrimi: Wenn jeder verdächtig ist

Mit zweieinhalbjähriger Verspätung und neuer Geschichte haben die Darsteller rund um die Borchener Künstlerin Nelo Thies endlich ihren Dinnerkrimi „Drei Augen des Todes“ aufgeführt – und das Kapitel Nibblebridge in den dreißiger Jahren abgeschlossen.

Während sich die Teilnehmer im Theatersaal des Mallinckrodthofs ein Drei-Gänge-Menü der Genusswerkstatt munden ließen, wurden sie Zeuge der Versammlung des Vogelclubs „Sing and Wing Nibblebridge” 1936. Geleitet wurde diese von der leicht überfordert wirkende Präsidentin Lady Rose Tyler, gespielt von Nelo Thies, deren neue Gesellschafterin so gar nicht nach ihrem Geschmack war. Außerdem waren noch drei pokernde und wunderbar singende Männer mit von der Partie.

Es galt sechs Morde zu klären, die bereits vor dem Abend passiert waren. Doch es kamen weitere Tote bei der Versammlung hinzu. Und die gemalten Vogel-Bilder, die an allen Wänden hingen, bekamen einen Trauerflor nach dem anderen übergehängt. Doch wer ist der Mörder? Lady Rose Tyler verzweifelt fast. Verdächtig ist irgendwie jeder und jeder weiß irgendwas über jeden.

Besonders überzeugend waren die Dinnerkrimi-Gäste, die am Anfang des Abends eine Publikumsrolle übernommen hatten. Dafür bekamen sie einen Zettel mit Text und Einsatzzeitpunkt. Von Lampenfieber keine Spur: Alle Laien wie Markus Becker, der den Rechtsanwalt spielte, betraten die Bühne und lasen ihre Texte nicht einfach nur ab, sondern verkörperten die Figuren mit viel Körpersprache, Intonation und Spielfreude.

Vor dem Dessert durfte dann jeder seinen Tipp abgeben, wer der Mörder ist. Oder in diesem Fall die Mörderin! Lady Rose Tyler war es nämlich selbst, die von den „drei Augen des Todes“ zu den Morden angehalten worden war und dann den Freitod wählte.

Damit ist das Kapitel Nibblebridge beendet. Im Herbst springen die Darsteller in den Sommer 1969, in dem sie einen mörderischen Urlaub auf Mallorca verbringen, verriet Nelo Thies. Zudem geben sie ein Gastspiel am 12. August beim Programm „Umsonst und draußen“ vom Kulturkreis Borchen.