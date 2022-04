Borchener erfindet eine Heldin

Mark Anthony Davis hat sich mit seinem Buch einen Traum erfüllt. Mit dem nächsten, einem Krimi, will er noch in diesem Jahr fertig sein.

Autor Mark Anthony Davis ist in Borchen aufgewachsen und lebt mit seiner Familie in der Gemeinde. Anfang April wurde sein Debütroman veröffentlicht, der über Amazon, sowohl als Printausgabe als auch als E-Book, verfügbar ist.

Der Weg zum ersten eigenen Buch war aber nicht immer einfach, wie Davis berichtet: „Bereits im April 2021 war ich mit dem Schreiben fertig. Die Arbeit am Buch hat damit eineinhalb Jahre gedauert, da mir das Schreiben unglaublich viel Spaß macht und eine Möglichkeit darstellt, um meine Kreativität auszuleben. Danach startete aber die Arbeit zur Verlagssuche für mein Buch, und diese hat sich über ein Jahr hingezogen. Es war am Ende ein großer Kampf, bis das Buch fertig war und tatsächlich gedruckt und vertrieben werden konnte. Für Neuautoren ist es kaum noch möglich, einen Verlag zu haben, ohne dass man selbst in große finanzielle Vorleistung gehen muss.“

Die Verlagssuche blieb bei Mark Anthony Davis erfolglos. Er nutzte die Möglichkeit, über Plattformen wie Books on demand sein Werk zu vertreiben. Am Design des Covers war Diana Lagers beteiligt, ebenfalls aus Borchen.

Eine Magierin spielt die Hauptrolle

Inhaltlich handelt es sich bei „Das Buch Carn: Hetgard“ um eine klassische Heldenreise. Eine Magierin, die die Hauptrolle in diesem Roman spielt, wird gegen ihren Willen in ein Abenteuer verwickelt, in dem sie viele schwere Entscheidungen treffen muss. Der Roman spielt im Fantasie-Reich Westcarn, das kurz vor dem Bürgerkrieg steht, in den die Heldin mit hineingezogen wird. Etwas ungewöhnlich ist die Tatsache, dass eine Frau die Heldenrolle spielt. Nebenbei überzeugt sie mit einem beißenden Humor, den die männlichen Gegenspieler und Begleiter zu spüren bekommen.

Mark Anthony Davis ist seit seiner Kindheit ein großer Fantasy-Fan. Zusammen mit seinem Bruder hat er schon damals viele Fantasy-Rollenspiele praktiziert und das Spiel „Das schwarze Auge“ genutzt, um selbst erste Geschichten zu schreiben. „Der kleine Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ waren dann die ersten Fantasie-Romane, die die Leidenschaft so richtig entfachten.

Fantasy-Romane schufen Distanz zum Soldatendasein

„Ich habe nach der Schule eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen und war hier auch im Auslandseinsatz. In dieser Zeit war das Lesen von Fantasy-Romanen auch immer eine Möglichkeit, um aus der Realität zu entfliehen und einfach abschalten zu können“, erzählt Davis rückblickend. Nach dem Ausscheiden bei der Bundeswehr und einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ist der heute 47-Jährige beim Kreis Paderborn als Administrator in der EDV-Abteilung tätig.

2017 belegte er einen Schreibkursus, um das Projekt eines eigenen Buches professionell anzugehen. „In diesem Schreibkursus habe ich wirklich viel gelernt, zum Beispiel, wie man Figuren beschreibt oder wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Schreiben ist tatsächlich ein Handwerk, das man lernen kann, und so habe ich nach dem Kursus auch direkt mit meinem Buch gestartet.“

Im Dezember 2019 war es fertig, aber der Autor stellte fest, dass das, was er geschrieben hatte, seinen eigenen Ansprüchen nicht genügte. Er vernichtete mehrere hundert Seiten, suchte nach Inspiration durch andere Autoren und recherchierte erneut. „Ich habe dann keinen theoretischen Ansatz mit vorgefasstem Konzept und festen Figuren gewählt, sondern mich im freien Schreiben dem Verlauf der Geschichte hingegeben. Natürlich muss eine Geschichte am Ende schlüssig sein, aber auch als Autor muss man nicht schon vorher wissen, was genau passiert, sondern man kann einfach im Fluss schreiben.“

Aktuell schreibt Mark Anthony Davis an einem Fantasy-Krimi und am zweiten Teil seines Buches. „Glücklicherweise muss ich mit dem Schreiben nicht mein Geld verdienen, sondern kann dieses Hobby wirklich genießen und freue mich einfach, wenn meine Geschichten auch anderen Menschen gefallen“, sagt er.

Judo ist seine zweite Leidenschaft

Sein zweites großes Hobby ist der Kampfsport, speziell Judo. Als Gründer und Chef der Paderborn Wombats, einem Verein mit 170 Mitgliedern, ist er auf diesem Feld aktiv und immer auch zeitlich eingespannt, so dass er ausreichend Ausgleich zur Arbeit am Schreibtisch hat. „Ich bin jemand, der immer gerne eine Aufgabe hat, daher habe ich mich neben dem Sport auch immer für mein Schreiben motivieren können“, erzählt Davis und fügt mit einem Lachen hinzu: „Jetzt gehe ich auf die 50 zu und werde mich in den nächsten Jahren vom Sport ein wenig zurückziehen. Ich sitze jetzt öfter am Schreibtisch, als am Boxsack zu stehen. Als Familienvater von zwei Töchtern ist es darüber hinaus auch schön, wenn ich durch das Schreiben einfach mehr Zeit zu Hause verbringen kann.“

Einen Verlag sucht der Borchener weiterhin, um seine Folgeromane leichter vertreiben zu können. Sein nächstes Buch, der Krimi, soll nämlich noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Das Schreiben möchte Davis nicht missen: „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit in mein erstes Buch und auch in die Veröffentlichung zu investieren, weil es eine große Freude war, sich kreativ auszuleben und mein eigenes Buch in der Hand zu halten. So habe ich mir einen Traum erfüllt.“