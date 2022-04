Borchener Petition dürfte Ziel verfehlen

Langer begründet seinen Vorstoß wie folgt: „Die Ukraine kann jedes Druckmittel der Welt gebrauchen, um den Krieg, der durch Putin erklärt wurde, möglichst schnell zu beenden. Putin denkt, er habe uns an der Angel, weil wir in Deutschland etwa 40 Prozent der Gasenergie aus Russland beziehen. Wir können unsererseits Putin den Gashahn zudrehen! Jeder von uns kann eine dicke Jacke anziehen oder eine Decke über die Schultern werfen. Mit jedem Wärmegrad weniger in unseren Wohnungen sparen wir etwa fünf Prozent des Gasverbrauchs ein. Und wenn uns kalt werden sollte in unseren Wohnungen, dann sind wir gemeinsam bereit zu frieren – für einen schnellen Frieden in Europa.“

