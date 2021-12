Borchener Straße erhält Zebrastreifen

Um Fußgängern mehr Sicherheit zu bieten, erhält die Borchener Straße Anfang des kommenden Jahres in Höhe der Mälzer Straße einen Zebrastreifen. Bisher dient nur eine Mittelinsel als Querungshilfe, was Anwohner wie Manuela Arndt als „unzureichend“ bezeichnen.

Anwohnerin Manuela Arndt (55) hat sich mit Erfolg für einen Zebrastreifen an der Borchener Straße eingesetzt.

Aus diesem Grund hatte sich die 55-jährige Paderbornerin mit der Bitte, an dieser Stelle zusätzlich einen Zebrastreifen einzurichten, per E-Mail an die Stadt gewandt. Jetzt, als sie schon gar nicht mehr mit einer Antwort rechnete, erhielt sie überraschend Post von der Stadtverwaltung – und einer guten Nachricht: Ihre Anregung sei sehr gerne aufgenommen worden und die Realisierung bereits für das Frühjahr geplant.