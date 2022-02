Borgentreich plant Zuwegung für Feuerwehrhaus

Borgentreich

Nachdem der Bauausschuss der Stadt Borgentreich, wie berichtet, einstimmig die ersten Weichen für die Errichtung eines gemeinsamen neuen Feuerwehrgerätehauses für die drei Löschgruppen Bühne, Manrode und Muddenhagen der Feuerwehr gestellt hat, rückte am Dienstag in der Ratssitzung die Zuwegung zum geplanten Neubau am Hohen Berg in den Fokus.

Von Ralf Benner