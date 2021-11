Borgentreich schafft 23 neue Bauplätze

Borgentreich

Die Stadt Borgentreich will aktuell in der Kernstadt und in der Ortschaft Körbecke weitere Bauplätze schaffen. Insgesamt 23 Baugrundstücke sind geplant. „Die Nachfrage nach Bauland ist ungebrochen, auch in den Ortschaften“, sagte Borgen­treichs Bürgermeister Nicolas Aisch dieser Zeitung.

Von Ralf Benner